За первый месяц курсирования поезда «Финист» Екатеринбург – Каменск-Уральский – Челябинск перевез более 16 тыс. пассажиров

16:18

Пригородный электропоезд «Финист» сообщением Екатеринбург – Каменск-Уральский – Челябинск, который начал курсировать на СвЖД с 15 декабря 2024 года, перевез за первый месяц более 16 тыс. пассажиров. Это 1/10 от общего числа жителей Каменска-Уральского или почти все население города Арамиль или поселка Кольцово.

Особой популярностью новый поезд пользовался в новогодние каникулы. В период с 28 декабря 2024 года по 8 января 2025 года пассажирами комфортабельной электрички стали более 8 тыс. человек. Заполняемость поезда составила практически 100%.

Напомним: «Финист» курсирует ежедневно. Пригородный поезд № 7048/7049 отправляется из Челябинска в 07:02 по местному времени и прибывает в Екатеринбург в 11:18, в обратный рейс поезд № 7050/7047 отправляется из Екатеринбурга в 18:25 и прибывает в Челябинск в 22:43. Предусмотрены остановки на станциях и о. п. Первомайская, Шарташ, Компрессорный Завод, Кольцово, Арамиль, Храмцовская, Соцгород, Каменск-Уральский, Нижняя и Муслюмово.

Билеты продаются с указанием мест. Оформить их можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании и в пригородных кассах. Продажи начинаются за 10 дней до даты отправления поезда. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.