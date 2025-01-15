Количество дорожно-транспортных происшествий на переездах Юго-Восточной железной дороги в 2024 году снизилось на четверть

В 2024 году на железнодорожных переездах в границах ЮВЖД было зафиксировано 9 дорожно-транспортных происшествий, что на 3 случая меньше, чем в 2023 году.

Причинами всех ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта, которые пытались пересечь железнодорожные пути при запрещающих показаниях звуковой и световой сигнализации. По 2 подобных случая произошли в Тамбовской, Воронежской и Курской областях, по одному – в Саратовской, Белгородской и Липецкой. В результате 4 человека пострадали, 3 из них погибли.

В целях обеспечения безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники регулярно проводят техническое обслуживание переездов, их обновление и оборудование современными предупредительными и заградительными устройствами, организуют разъяснительную работу среди водителей.

Юго-Восточная железная дорога напоминает о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя, своих пассажиров, а также локомотивные бригады и людей, находящихся в поездах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.