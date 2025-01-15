Перевозки контейнеров со станций Приволжской железной дороги в 2024 году выросли почти на 17%

13:56

В 2024 году со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 250,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 16,9% больше, чем за 2023 uод.

Количество груженых контейнеров выросло на 23,5% и составило 228,2 тыс. ДФЭ (перевезено 2,4 млн тонн грузов, +18,1%), в том числе: