Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров со станций Приволжской железной дороги в 2024 году выросли почти на 17%

2025-01-15 13:56
Перевозки контейнеров со станций Приволжской железной дороги в 2024 году выросли почти на 17%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 250,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 16,9% больше, чем за 2023 uод.

Количество груженых контейнеров выросло на 23,5% и составило 228,2 тыс. ДФЭ (перевезено 2,4 млн тонн грузов, +18,1%), в том числе:

  • автомобилей и комплектующих – 67,2 тыс. ДФЭ (рост – в 1,8 раза к уровню 2023 года);
  • химикатов и соды – 47,6 тыс. ДФЭ (+13,6%);
  • промышленных товаров народного потребления – 29,2 тыс. ДФЭ (-10,8%);
  • метизов – 29,1 тыс. ДФЭ (-0,9%);
  • машин, станков и двигателей – 20,3 тыс. ДФЭ (+31,4%);
  • продовольственных товаров – 8,2 тыс. ДФЭ (рост – в 1,5 раза);
  • бумаги – 6,3 тыс. ДФЭ (+14,7%);
  • сборные грузы – 6,2 тыс. ДФЭ (+18,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru