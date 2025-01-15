Перевозки контейнеров со станций Приволжской железной дороги в 2024 году выросли почти на 17%

В 2024 году со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 250,5 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 16,9% больше, чем за 2023 uод.
Количество груженых контейнеров выросло на 23,5% и составило 228,2 тыс. ДФЭ (перевезено 2,4 млн тонн грузов, +18,1%), в том числе:
- автомобилей и комплектующих – 67,2 тыс. ДФЭ (рост – в 1,8 раза к уровню 2023 года);
- химикатов и соды – 47,6 тыс. ДФЭ (+13,6%);
- промышленных товаров народного потребления – 29,2 тыс. ДФЭ (-10,8%);
- метизов – 29,1 тыс. ДФЭ (-0,9%);
- машин, станков и двигателей – 20,3 тыс. ДФЭ (+31,4%);
- продовольственных товаров – 8,2 тыс. ДФЭ (рост – в 1,5 раза);
- бумаги – 6,3 тыс. ДФЭ (+14,7%);
- сборные грузы – 6,2 тыс. ДФЭ (+18,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.