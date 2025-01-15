За 2024 год на железнодорожных переездах Северной железной дороги произошло 14 ДТП

12:42

На железнодорожных переездах, расположенных в зоне ответственности Северной железной дороги, в 2024 году произошло 14 ДТП, из них 4 зафиксировано в Ярославской области, по 3 – в Архангельской и Костромской, 2 – во Владимирской, по одному – в Ивановской и Вологодской. В границах Республики Коми ДТП на железнодорожных переездах отмечено не было. В происшествиях пострадали 16 человек, в том числе 1 несовершеннолетний. 8 из пострадавших в ДТП погибли.

Причинами большинства происшествий стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств, когда автомобилисты пытались пересечь железнодорожный переезд под запрещающие показания сигнализации, игнорируя требования дорожных знаков.

Северная железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.