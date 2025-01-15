Железнодорожному вокзалу Уфа исполнилось 55 лет

12:32

Одному из крупнейших вокзалов Куйбышевской железной дороги исполнилось 55 лет. Открытие нового здания состоялось в 1970 году. Оно было возведено на месте первого кирпичного корпуса вокзала дореволюционной постройки, снесенного в 1967 году. В народе его называли Колчаковским, так как в свое время на путях вокзала стоял фирменный салон-вагон Александра Колчака.

Проектирование и строительство в Уфе нового железнодорожного вокзала было обусловлено ростом потока пассажиров. Автором проекта стал Михаил Готлиб. Кстати, по его же проекту в Ульяновске строился вокзал Ульяновск-Центральный. По замыслу архитектора, вокзал должен был подчеркнуть растущую промышленную мощь региона. Идея была воплощена в жизнь в духе своего времени из стекла и бетона.

Новое здание в модернистско-функциональном стиле было простым и строгим, но при этом представляло собой сложное инженерное сооружение.

В 2005 году компанией ОАО «РЖД» и правительством Республики Башкортостан было принято решение о реконструкции железнодорожного пассажирского комплекса на станции Уфа.

В первую очередь, были построены здание вставки и конкорс (крытый переход), по которому удобно проходить в здание вокзала и на платформы. Передвижение пассажиров осуществляется теперь с помощью эскалаторов и траволаторов, по которым люди могут направляться к центру вокзала и на платформы к поездам. Кроме того, выстроена галерея, благодаря которой пассажир из здания вокзала попадает на привокзальную площадь к остановкам городского общественного транспорта.

Был капитально отремонтирован второй этаж основного здания Уфимского вокзала. Его украшением стал застекленный стальной купол высотой 35 м и окружностью почти в 100 м. Фасад здания отделан алюминиевыми плитами, а застекленные стены – тонированными светоотражающими стеклопакетами.

Выполнено ограждение территории, организованы досмотровые зоны с металлодетекторами и рентгеновскими установками. Контролировать обстановку помогает интеллектуальная система видеонаблюдения. Новые инженерные коммуникации контролируются автоматикой, полностью обновлены навигация и табло. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды и адаптации функциональных зон вокзала для маломобильных пассажиров.

Современный вокзал Уфа одновременно может вместить до 2 тыс. человек, а его услугами ежесуточно пользуются более 4 тыс. пассажиров. Пассажирские и пригородные поезда принимаются и отправляются с восьми путей. Общая площадь вокзального комплекса превышает 30 тыс. кв. м, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.