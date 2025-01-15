В 2024 году перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге выросли на 4,2%

За 2024 год на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 328,8 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 4,2% больше, чем в 2023 году. В них перевезено 5,9 млн тонн различных грузов (+3,9%), в том числе:
- химикатов и соды – 125,7 тыс. ДФЭ (-0,5% к 2023 году);
- нефти и нефтепродуктов – 36,9 тыс. (+11%);
- лесных грузов – 32,6 тыс. (+12,9%);
- бумаги – 25,7 тыс. (-13,6%);
- химических и минеральных удобрений – 19,4 тыс. (рост – в 1,3 раза);
- черных металлов – 16,9 тыс. (-8,7%);
- зерна – 14,5 тыс. (+19,8%);
- цветных металлов – 13,7 тыс. (+3,4%);
- огнеупоров – 9,6 тыс. (рост – в 1,3 раза);
- строительных грузов – 9,4 тыс. (+16,3%);
- продовольственных товаров – 7,3 тыс. (-8,7%);
- метизов – 4,9 тыс. (-7,3%);
- продуктов перемола – 4,4 тыс. (рост – в 2,5 раза).
Всего в 2024 году на СвЖД перевезено 446,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+0,2%), в том числе внутри страны отправлено 261,9 тыс. ДФЭ (+1,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.