В 2024 году перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге выросли на 4,2%

12:04

За 2024 год на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 328,8 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 4,2% больше, чем в 2023 году. В них перевезено 5,9 млн тонн различных грузов (+3,9%), в том числе:

химикатов и соды – 125,7 тыс. ДФЭ (-0,5% к 2023 году);

нефти и нефтепродуктов – 36,9 тыс. (+11%);

лесных грузов – 32,6 тыс. (+12,9%);

бумаги – 25,7 тыс. (-13,6%);

химических и минеральных удобрений – 19,4 тыс. (рост – в 1,3 раза);

черных металлов – 16,9 тыс. (-8,7%);

зерна – 14,5 тыс. (+19,8%);

цветных металлов – 13,7 тыс. (+3,4%);

огнеупоров – 9,6 тыс. (рост – в 1,3 раза);

строительных грузов – 9,4 тыс. (+16,3%);

продовольственных товаров – 7,3 тыс. (-8,7%);

метизов – 4,9 тыс. (-7,3%);

продуктов перемола – 4,4 тыс. (рост – в 2,5 раза).

Всего в 2024 году на СвЖД перевезено 446,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (+0,2%), в том числе внутри страны отправлено 261,9 тыс. ДФЭ (+1,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.