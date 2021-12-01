«Горнолыжный экспресс» в Пермском крае возвращается в расписание с 4 декабря

14:37

С 4 декабря на Свердловской железной дороге по маршруту Пермь-1 – Углеуральская – Пермь-2 вновь начнет курсировать «Горнолыжный экспресс». Зимние мультимодальные перевозки до горнолыжного центра «Губаха» с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта будут организованы АО «Пермская пригородная компания» (ППК).

Электропоезд будет курсировать по выходным и праздничным дням. Отправление со станции Пермь-1 в 07:06 (здесь и далее – время местное). В черте города предусмотрены стоянки на остановочных пунктах Мотовилиха, Молодежная и на станции Левшино. От станции Углеуральская до горнолыжного центра «Губаха» и обратно всех желающих доставит автобус, расписание которого увязано с временем прибытия и отправления пригородного поезда. Время в пути составит 3 часа 20 минут. На станцию Пермь-2 «Горнолыжный экспресс» будет возвращаться в 21:33.

В поезде обустроены специальные места для размещения спортивного инвентаря (лыж, сноубордов). Для удобства пассажиров с маленькими детьми в одном из вагонов установлен мягкий и безопасный манеж.

Стоимость полного билета (электричка + автобус) в направлении туда-обратно составляет 770 рублей (для студентов – 680 рублей, для детей от 5 до 7 лет – 320 рублей). Плата за перевозку спортинвентаря не взимается, оформление перевозочных документов на него не требуется. Продажа билетов начинается за 10 суток. Оформить их можно во всех пригородных кассах, через мобильное приложение «Пригород» и на сайте АО «ППК», а также у контролера-кассира в вагоне.

Напомним: «Горнолыжный экспресс» впервые отправился в рейс 7 декабря 2019 года. За 2 зимних сезона он перевез около 13 тыс. пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.