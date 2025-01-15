Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров на Северной железной дороге в 2024 году выросли на 7%

2025-01-15 10:39
В 2024 году на Северной железной дороге во всех видах сообщения (на экспорт, импорт и внутри страны) перевезено 336,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 6,8% больше, чем за 2023 год.

Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в 2024 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 6,3% и составили 300 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 5,4 млн тонн грузов (+8%), в том числе:

  • лесные грузы – 131 тыс. ДФЭ (-5,9%);
  • бумага – 78,3 тыс. ДФЭ (+1,9%);
  • химические и минеральные удобрения – 53,5 тыс. ДФЭ (рост – в 1,8 раза);
  • черные металлы – 19 тыс. ДФЭ (-15,5%);
  • химикаты и сода – 7,3 тыс. ДФЭ (рост – в 1,5 раза);
  • автомобили и комплектующие – 5,1 тыс. ДФЭ (рост – в 2,7 раза).

Кроме того, в контейнерах перевозились машины и двигатели, строительные грузы, нефтепродукты, метизы, промышленные товары и продукты, металлоконструкции, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

