Перевозки контейнеров на Северной железной дороге в 2024 году выросли на 7%

В 2024 году на Северной железной дороге во всех видах сообщения (на экспорт, импорт и внутри страны) перевезено 336,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). Это на 6,8% больше, чем за 2023 год.
Перевозки груженых контейнеров во всех видах сообщения в 2024 году выросли по сравнению с предыдущим годом на 6,3% и составили 300 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 5,4 млн тонн грузов (+8%), в том числе:
Кроме того, в контейнерах перевозились машины и двигатели, строительные грузы, нефтепродукты, метизы, промышленные товары и продукты, металлоконструкции, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.