Инвестиции в развитие Горьковской магистрали в 2024 году составили 27,5 млрд рублей

Инвестиции в развитие Горьковской магистрали в 2024 году составили 27,5 млрд рублей

09:35

В 2024 году ОАО «РЖД» инвестировало в развитие Горьковской магистрали 27,5 млрд рублей. Об этом сообщил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Для повышения безопасности на железнодорожном транспорте в прошлом году проведены работы по оборудованию и модернизации технических средств обеспечения транспортной безопасности на станциях Нижний Новгород-Московский и Арзамас-2 – в Нижегородской области, станции Гороховец и участке Вязники – Гороховец – во Владимирской области, участке Ямное – Ясные Поляны – в Кировской области, участке Пудлинговый – Черная Речка – Красноуфимск – в Свердловской области, на станции Агрыз – в Татарстане и станции Канаш – в Чувашии.

Модернизация волоконно-оптической линии передачи единой магистральной цифровой сети связи прошла на железнодорожных участках Казань – Чепца и Казань – Цильна в Республике Татарстан. Кроме того, на сортировочных станциях Лянгасово – в Кировской области, Юдино и Агрыз – в Республике Татарстан внедрен интегрированный пост автоматизированной диагностики подвижного состава.

Сергей Дорофеевский подчеркнул, что в прошлом году Горьковская магистраль приступила к строительству «Кванториума» на базе Детской железной дороги в Нижнем Новгороде, которое ведется в рамках инвестиционного проекта «Развитие материально-технической базы детских железных дорог».

Начальник ГЖД добавил, что это будет узкопрофильный технопарк с учебными классами, лабораториями, спортивным залом и новейшим оборудованием. На месте строительства зачищена необходимая территория, перенесены все коммуникации, вырыт котлован, проведена засыпка и утрамбовка песка. В настоящее время идет подготовка для закладки фундамента.

В рамках программы по обновлению подвижного состава на Горьковскую магистраль поставлено 8 маневровых тепловозов серии ТЭМ18ДМ, 5 пассажирских электровозов модели ЭП1М, а также 3 электропоезда нового поколения ЭП3Д. Для обеспечения высокого уровня комфорта в пассажирских перевозках закуплено 33 вагона, из которых 18 – плацкартные, 14 – купейные, 6 – штабные с купе для маломобильных пассажиров.

Напомним: в ходе путеремонтной кампании на Горьковской магистрали уложено почти 174 км бесстыкового, так называемого бархатного, пути. Кроме того, произведена замена 112 стрелочных переводов. Наиболее масштабные работы проведены в Нижегородской, Владимирской, Кировской областях, Татарстане и Удмуртии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.