В прошлом году на Юго-Восточной железной дороге проведен капитальный ремонт 4 железнодорожных переездов

В 2024 году в границах ЮВЖД проведен капитальный ремонт железнодорожных переездов на станциях Горшечное (Курская область), Байка (Саратовская область), Александро-Невская (Рязанская область) и на перегоне Чаплыжное – Губкин (Белгородская область).

На переездах заменили резинокордовые настилы, асфальтовое покрытие проезжей части и направляющие столбики, обновили дорожную разметку. На двух переездах (станции Горшечная и Александро-Невская) установили новые автоматические устройства заграждения пути.

Систематическое обновление железнодорожных переездов на ЮВЖД, оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами проводится в целях повышения безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.