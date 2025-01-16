Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Северной железной дороге в 2024 году проведен капитальный ремонт 370 км пути

2025-01-16 16:50
На Северной железной дороге в 2024 году проведен капитальный ремонт 370 км пути
На Северной железной дороге в 2024 году капитально отремонтировали 373,4 км пути, заменили 151 стрелочный перевод. Проведенные работы позволили повысить скорость движения: для пассажирских поездов – на 165 км пути, для грузовых – на 98 км пути.

Плановый капитальный ремонт проходил на всей территории СЖД. В Ярославской области на направлении в сторону Москвы обновлены участки Козьмодемьянск – Коромыслово, Шушково – Беклемишево. Кроме того, отремонтирован участок Маслово – Родионово за Рыбинском и путь на станции Переславль.

В Вологодской и Костромской областях обновлен путь на направлении с самым интенсивным грузовым и пассажирским движением Свеча – Лоста.

В программу ремонта вошли и другие участки этих регионов: в Вологодской области – Туфаново – Бушуиха – Лежа, Кипелово – Дикая – Молочная, Грязовец – Паприха, станции Сухона, Череповец-II, в Костромской области – станция Буй и участки Махрово – Россолово, Номжа – Еленский – Нея, Шарья – Якшанга, Поназырево – Супротивный. В Кировской области ремонтировался участок Супротивный – Гостовская, в Ивановской – линия Фурманов – Волгореченск. В Архангельской области отремонтировали участки Шестиозерский – Шожма, Куша – Шунданец, Исакогорка – Лайская, Ерцево – Коноша, Виледь – Светик, а также обновили путь на станции Коноша. В Республике Коми отремонтированы участки Межег – Вездино, Уса – Марков, Вис – Малая Пера, Калякурья – Кожим, Иоссер – Крепежная, Собь – Харп – Северное Сияние, обновлен путь на станции Сыктывкар.

«На Северной железной дороге для повышения качества ремонта и сокращения его сроков используются новейшие образцы отечественной путевой техники. Это комплекс для укладки рельсов, машина для демонтажа и монтажа рельсовых скреплений, а также современный комплекс для выравнивания уложенного пути, которые пополнили наш парк путевой техники за последние 2 года», – рассказал начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

