Погрузка на Московской железной дороге в 2024 году составила 65,6 млн тонн

2025-01-16 16:13
Погрузка на Московской железной дороге за январь – декабрь 2024 года составила 65,6 млн тонн, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Железной дорогой в том числе погружено:

  • руды железной и марганцевой – 16,4 млн тонн (-5,2%);
  • нефти и нефтепродуктов – 13,7 млн тонн (+0,7%);
  • химических и минеральных удобрений – 5,7 млн тонн (-5,5%);
  • зерна – 4,4 млн тонн (+0,1%);
  • лома черных металлов – 2,9 млн тонн (-12,7%);
  • черных металлов – 2,7 млн тонн (-22,8%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 2,3 млн тонн (+0,8%);
  • строительных грузов – 2,1 млн тонн (-9,6%);
  • цемента – 1,7 млн тонн (+3,4%);
  • химикатов и соды – 1,7 млн тонн (-1,7%).

Грузооборот за январь – декабрь 2024 года составил 100,7 млрд тарифных тонно-км (-7,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 125,1 млрд тонно-км (-6,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

