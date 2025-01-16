Погрузка на Московской железной дороге в 2024 году составила 65,6 млн тонн

16:13

Погрузка на Московской железной дороге за январь – декабрь 2024 года составила 65,6 млн тонн, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Железной дорогой в том числе погружено:

руды железной и марганцевой – 16,4 млн тонн (-5,2%);

нефти и нефтепродуктов – 13,7 млн тонн (+0,7%);

химических и минеральных удобрений – 5,7 млн тонн (-5,5%);

зерна – 4,4 млн тонн (+0,1%);

лома черных металлов – 2,9 млн тонн (-12,7%);

черных металлов – 2,7 млн тонн (-22,8%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 2,3 млн тонн (+0,8%);

строительных грузов – 2,1 млн тонн (-9,6%);

цемента – 1,7 млн тонн (+3,4%);

химикатов и соды – 1,7 млн тонн (-1,7%).

Грузооборот за январь – декабрь 2024 года составил 100,7 млрд тарифных тонно-км (-7,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 125,1 млрд тонно-км (-6,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.