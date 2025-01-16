Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Московской железной дороге количество несчастных случаев снизилось на 7%

2025-01-16 16:07
В 2024 году количество случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры Московской железной дороги снизилось на 7,2% по сравнению с 2023 годом (в 2024 году – 612, в 2023 году – 656). При этом пострадали 627 человек, что на 5,5% меньше, чем в прошлом году (2023 году – 664), из них 373 случая произошло в Московской области (в 2023 году – 413), 157 – в Москве (в 2023 году – 152).

Основной причиной травмирований по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, переход через пути в неположенных местах перед приближающимся поездом.

Для снижения количества несчастных случаев во всех регионах Московской железной дороги работники магистрали проводят усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия. Совместно с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

