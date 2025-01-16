В прошлом году перевозки пассажиров на Московской железной дороге выросли на 6%

16:00

По оперативным данным, в январе – декабре 2024 года на инфраструктуре Московской железной дороги перевезено 796,4 млн пассажиров, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них в пригородном сообщении – 767,4 млн (+6%), в дальнем следовании – около 29 млн (+5,7%).

Пассажирооборот с начала 2024 года увеличился на 5,6% к уровню прошлого года и составил более 35 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 19,3 млрд пасс.-км (+5,3%), в дальнем следовании – 15,7 млрд пасс.-км (+6%).

В декабре 2024 года было перевезено 67,1 млн пассажиров, что соответствует уровню 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 64,8 млн (аналогично показателю прошлого года), в дальнем следовании – 2,3 млн (+0,2%).

Пассажирооборот в декабре составил 2,8 млрд пасс.-км, что на 2,2% больше, чем за декабрь 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 1,6 млрд пасс.-км (+0,8 %), в дальнем следовании – 1,2 млрд пасс.-км (+3,9%).

На Московском центральном кольце за 12 месяцев 2024 года перевезено 159,2 млн пассажиров (+1,9% к январю – декабрю 2023 года), в декабре – более 14 млн (+7,2% к декабрю прошлого года).

В 2024 году наибольшее количество пассажиров МЦК воспользовались следующими станциями: Ростокино – 11,3 млн человек, Площадь Гагарина – 11,2 млн, Нижегородская – 10,7 млн, Ботанический Сад – 8,7 млн, Кутузовская – около 8 млн, Москва-Сити – 7,3 млн, Окружная – 7,1 млн.

С начала эксплуатации на МЦК перевезено 1 млрд 158 млн пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.