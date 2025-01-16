Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Московской железной дороге было перевезено 1,5 млн контейнеров ДФЭ

2025-01-16 15:49
За январь – декабрь 2024 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 1,5 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 1,2% и составило 910,5 тыс. ДФЭ (перевезено 10,4 млн тонн грузов, +1,1 %), в том числе:

  • строительных грузов – 164,8 тыс. ДФЭ (+19,3%);
  • химических и минеральных удобрений – около 140 тыс. ДФЭ (+5,3%);
  • химикатов и соды – 74,5 тыс. ДФЭ (-2,8%);
  • лесных грузов – 74,1 тыс. ДФЭ (+7%);
  • метизов – 55,1 тыс. ДФЭ (-12,4%);
  • мяса и масла животного – 23,4 тыс. ДФЭ (+10%);
  • бумаги – более 20 тыс. ДФЭ (-1,9%);
  • нефти и нефтепродуктов – 14,2 тыс. ДФЭ (+10,7%);
  • жмыхов – 10,7 тыс. ДФЭ (рост – в 2,7 раза);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 8,7 тыс. ДФЭ (+11,1%);
  • цемента – 7,2 тыс. ДФЭ (+28,3%);
  • черных металлов – 6,1 тыс. ДФЭ (-3,7%);
  • сахара – 5,4 тыс. ДФЭ (+12,9%);
  • продуктов перемола – около 4 тыс. ДФЭ (+37%);
  • остальных продовольственных товаров – 170,4 тыс. ДФЭ (+6,8%);
  • остальных и сборных грузов – 37,6 тыс. ДФЭ (-0,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.
