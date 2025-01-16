В 2024 году на Московской железной дороге было перевезено 1,5 млн контейнеров ДФЭ

За январь – декабрь 2024 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 1,5 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 1,2% и составило 910,5 тыс. ДФЭ (перевезено 10,4 млн тонн грузов, +1,1 %), в том числе: