В 2024 году двухэтажными поездами между Йошкар-Олой и Москвой перевезено более 405 тыс. пассажиров

15:35

Двухэтажными поездами по маршруту Йошкар-Ола – Москва в 2024 году отправлено более 405 тыс. пассажиров. Это на 4,4% больше, чем за 2023 год.

Всего такими составами со станций Горьковской железной дороги в прошлом году было отправлено более 2 млн пассажиров, что соответствует уровню прошлого года.

На сегодняшний день в границах Горьковской железной дороги двухэтажные поезда связывают Москву с Казанью, Чебоксарами, Йошкар-Олой и Ижевском.

Вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

Кроме того, каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.