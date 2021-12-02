Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание электричек Горьковского и Курского направлений Московской железной дороги изменится в начале декабря

2021-12-02 10:12
В начале декабря изменится расписание пригородных поездов Горьковского и Курского направления МЖД. Так, 5 декабря с 00:30 до 16:30 на участке Реутово – Балашиха Горьковского направления железнодорожники проведут работы по модернизации объектов энергообеспечения, а в ночь на 5 и 6 декабря с 00:00 до 06:30 уложат стрелочный перевод на станции Серпухов.

Обращаем внимание пассажиров, что на время работ у некоторых электропоездов изменится время отправление, прибытия и количество остановок на маршруте. 5 декабря ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная и Купавна выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи будут курсировать до Железнодорожной и в обратном направлении. В ночь на 5 и 6 декабря несколько поездов Курского направления проследуют по укороченному маршруту.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

