Во время новогодних праздников пассажиры калининградских поездов оставили более 160 личных вещей

14:37

Более 160 личных вещей забыли пассажиры в калининградских поездах во время новогодних праздников. Среди оставленных шапок, рукавиц и рюкзаков самыми необычными оказались кейс с виниловыми пластинками и 2 сумки с детскими книжками.

Чаще всего туристы и жители области забывают свое имущество в вагонах пригородных поездов. Оставленные ими вещи передаются на склад Южного вокзала Калининграда, где пассажиры могут получить их обратно. Так, из 2,5 тыс. вещей, поступивших на склад в 2024 году, половину железнодорожники уже вернули владельцам.

Чтобы найти оставленный в поезде предмет, пассажиру необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Поиск забытых вещей» на официальном портале ОАО «РЖД», указать личную информацию, номер билета, а также 4 последние цифры документа, по которому был оформлен проездной документ. Также потребуется описать оставленные вещи, сообщив их примерное местонахождение в вагоне. После обработки заявки сотрудники вокзала предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям и сообщат о результатах поиска.

Добавим, что в сравнении с 2023 годом количество оставленных личных вещей в калининградских поездах сократилось в 2 раза. Железнодорожники регулярно напоминают пассажирам о необходимости проверять свое имущество при высадке из поезда посредством аудиосистем, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.