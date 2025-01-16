Первая в Алтайском крае женщина-помощник машиниста вышла в самостоятельный рейс

14:12

15 января 2025 года первая на Западно-Сибирской железной дороге в Алтайском крае женщина-помощник машиниста отправилась в самостоятельную поездку. Локомотивная бригада, в которой состоит Елена Крутых, провела поезд по маршруту Барнаул – Ребриха.

Елена Крутых окончила курсы подготовки помощников машиниста на базе Барнаульского лицея железнодорожного транспорта, после тестовых поездок показала хорошие результаты и была допущена к работе. Она будет работать на маршрутах в пригородном движении в Алтайском крае.

Возможность работать женщинам в составе локомотивных бригад поездов появилась благодаря программе ОАО «РЖД» по подготовке женщин-помощников машинистов, а также изменениям, внесенным в перечень доступных для женщин профессий Министерством труда и социальной защиты РФ.

Холдингом «РЖД» проведена большая работа по подготовке инфраструктуры и подвижного состава к возвращению женщин в эту профессию: определены участки работы и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и сшиты комплекты форменной одежды, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.