За прошлый год предприятия Кузбасса добавили более 200 товаров на торговую площадку «РЖД Маркет»

2025-01-16 14:03
Промышленные предприятия Кемеровской области – Кузбасса разместили более 200 новых товаров на маркетплейсе «РЖД Маркет» в 2024 году. Это в 2,2 раза больше, чем за предыдущий год. Среди представленных товаров – каменный уголь, пиломатериалы, металлопрокат, щебень, нефтеполимерные смолы, удобрения и др.

Торговая площадка «РЖД Маркет» – это онлайн-сервис для бизнеса, позволяющий оперативно сравнить предложения различных поставщиков промышленных товаров, узнать стоимость доставки груза по железной дороге и провести необходимые операции по оформлению перевозки купленного товара. Преимуществом площадки является то, что покупатель видит стоимость товара вместе с транспортными расходами (железнодорожный тариф + стоимость аренды вагона) до момента заключения сделки.

Онлайн-сервис «РЖД Маркет» позволяет производителю выйти на новые рынки сбыта, а покупателю – снизить издержки за счет выбора оптимальной стоимости товара и затрат на транспортировку.

В настоящее время на площадке представлено более 3,5 тыс. российских производителей промышленных товаров. Проверка пользователей маркетплейса гарантирует безопасность оформления сделки, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

