В 2024 году перевозки груженых контейнеров на Западно-Сибирской железной дороге выросли на 9,9%

В 2024 году количество груженых контейнеров, отправленных на Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения, выросло на 9,9% по сравнению с предыдущим годом и составило 352 тыс. ДФЭ (перевезено более 5,8 млн тонн грузов, +9,9%), в том числе:
- зерно – 93,5 тыс. ДФЭ (+29,7% к уровню 2023 года);
- химикаты и сода – 70,5 тыс. (+4,5%);
- разные продовольственные товары – 39,4 тыс. (+5,9%);
- строительные грузы – 31,7 тыс. (рост – почти в 1,6 раза);
- продукты перемола – 20,6 тыс. (+17,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.