В 2024 году перевозки груженых контейнеров на Западно-Сибирской железной дороге выросли на 9,9%

13:55

В 2024 году количество груженых контейнеров, отправленных на Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения, выросло на 9,9% по сравнению с предыдущим годом и составило 352 тыс. ДФЭ (перевезено более 5,8 млн тонн грузов, +9,9%), в том числе: