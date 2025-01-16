Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Приволжской железной дороге еще 2 женщины прошли обучение на помощника машиниста тепловоза и электровоза

2025-01-16 12:26
В Саратовском подразделении Приволжского учебного центра профессиональных квалификаций ПривЖД состоялся выпуск учебной группы, в которой обучались Валентина Грачёва и Зульфия Амралиева. После двухмесячных курсов каждая из них освоила 2 профессии: «помощник машиниста тепловоза» и «помощник машиниста электровоза». Валентина будет работать в эксплуатационном локомотивном депо Саратов-Пассажирское, а Зульфия – в эксплуатационном локомотивном депо Астрахань, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

