В 2024 году Приволжская железная дорога перечислила в региональные и местные бюджеты более 5 млрд рублей

10:28

В 2024 году Приволжская магистраль (включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД», расположенные на полигоне дороги) перечислила в бюджеты всех уровней 5,1 млрд рублей. В частности, налоговые отчисления в региональный и местные бюджеты Саратовской области за 12 месяцев составили более 2,4 млрд рублей, в бюджеты Волгоградской области перечислено более 1,8 млрд рублей, Астраханской области – около 825 млн рублей.

Приволжская железная дорога является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионах своего присутствия, перечисляет налоги в срок, установленный законодательством, и в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.