Со станции Ташла в Ульяновской области стартовала отправка промышленного сырья поездами по расписанию

2025-01-16 10:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Со станции Ташла Куйбышевской железной дороги впервые отправился состав в рамках предоставляемой ОАО «РЖД» услуги «Перевозка грузов по расписанию».

Так, возможностью сократить время нахождения груза в пути за счет специально разработанного расписания воспользовался один из крупных грузоотправителей Ульяновской области. Номенклатура отправленной продукции – промышленное сырье, в том числе кварцевый песок. Состав из 46 вагонов прибыл в адрес потребителей на станцию Салават Республики Башкортостан за 2 дня. При этом предприятию были предоставлены индивидуальные варианты транспортных решений при перевозке грузов железнодорожным транспортом, а также возможности для дальнейшего отслеживания движения составов на маршруте.

Отметим, что организация движения грузовых поездов по расписанию – в интересах всех ключевых участников перевозочного процесса: грузовладельцы получают возможность гарантированной подачи подвижного состава и доставки грузов «точно в срок», собственники/операторы подвижного состава – улучшение показателей использования вагонов и их ритмичную подачу под погрузку, ОАО «РЖД» – более эффективное использование инфраструктуры, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

