Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге в импортном сообщении в 2024 году выросли на 12,2%

2025-01-16 09:40
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году на Дальневосточной железной дороге в импортном сообщении отправлено более 1 млн ДФЭ (+12,2% к 2023 году). Во всех видах сообщения отправлено более 1,3 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2% больше, чем в 2023 году.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 4,2% и составило 1,2 млн ДФЭ (перевезено 13,9 млн тонн грузов, +4,5%), в том числе:

  • автомобилей и комплектующих – 235 тыс. ДФЭ (+12,2% к 2023 году);
  • химикатов и соды – 201,9 тыс. ДФЭ (+3,5%);
  • машин, станков, двигателей – 188,3 тыс. ДФЭ (на уровне 2023 года);
  • метизов – 149,7 тыс. ДФЭ (+7,5%);
  • промышленных товаров народного потребления – 149,1 тыс. ДФЭ (-3,1%);
  • остальных и сборных грузов – 88,4 тыс. ДФЭ (+21,5%);
  • остальных продовольственных товаров – 33,8 тыс. ДФЭ (+25,4%);
  • рыбы – 32,3 тыс. ДФЭ (+1,4%);
  • бумаги – 30,6 тыс. ДФЭ (+2,3%);
  • лесных грузов – 25,5 тыс. ДФЭ (на уровне 2023 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
