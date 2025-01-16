Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге в импортном сообщении в 2024 году выросли на 12,2%

09:40

В 2024 году на Дальневосточной железной дороге в импортном сообщении отправлено более 1 млн ДФЭ (+12,2% к 2023 году). Во всех видах сообщения отправлено более 1,3 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2% больше, чем в 2023 году.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 4,2% и составило 1,2 млн ДФЭ (перевезено 13,9 млн тонн грузов, +4,5%), в том числе: