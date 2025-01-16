Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге в импортном сообщении в 2024 году выросли на 12,2%

В 2024 году на Дальневосточной железной дороге в импортном сообщении отправлено более 1 млн ДФЭ (+12,2% к 2023 году). Во всех видах сообщения отправлено более 1,3 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2% больше, чем в 2023 году.
Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 4,2% и составило 1,2 млн ДФЭ (перевезено 13,9 млн тонн грузов, +4,5%), в том числе:
- автомобилей и комплектующих – 235 тыс. ДФЭ (+12,2% к 2023 году);
- химикатов и соды – 201,9 тыс. ДФЭ (+3,5%);
- машин, станков, двигателей – 188,3 тыс. ДФЭ (на уровне 2023 года);
- метизов – 149,7 тыс. ДФЭ (+7,5%);
- промышленных товаров народного потребления – 149,1 тыс. ДФЭ (-3,1%);
- остальных и сборных грузов – 88,4 тыс. ДФЭ (+21,5%);
- остальных продовольственных товаров – 33,8 тыс. ДФЭ (+25,4%);
- рыбы – 32,3 тыс. ДФЭ (+1,4%);
- бумаги – 30,6 тыс. ДФЭ (+2,3%);
- лесных грузов – 25,5 тыс. ДФЭ (на уровне 2023 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.