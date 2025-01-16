В 2024 году на Горьковской железной дороге «Ласточки» перевезли более 4 млн человек

09:14

Скоростными поездами «Ласточка», курсирующими по Горьковской магистрали в сообщении с Нижним Новгородом, в 2024 году перевезено 4,1 млн пассажиров. Это почти на 7% больше, чем за 2023 год. В том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва перевезено более 3,8 млн человек, это на 6% больше, чем за предыдущий год.

По маршруту Нижний Новгород – Киров перевезено более 191 тыс. пассажиров, что соответствует показателю 2023 года. Между Нижним Новгородом и Ивановом скоростным электропоездом «Ласточка», который курсирует с 1 июня 2023 года, за прошлый год перевезено почти 86 тыс. человек.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.