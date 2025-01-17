Глава Республики Татарстан и начальник Горьковской магистрали обсудили перспективы развития железнодорожного транспорта в 2025 году

17 января в Казани состоялось итоговое заседание коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана под председательством главы республики Рустама Минниханова. Участники встречи подвели итоги транспортной отрасли за 2024 год и определили стратегические задачи на ближайшее время.

В рамках пленарного заседания Горьковская железная дорога представила основные этапы своей деятельности на территории Татарстана в 2024 году. Так, погрузка по итогам года в границах Республики Татарстан составила 1,4 млн тонн (+16% к уровню 2023 года). 85% погрузки составляет готовая продукция.

Среди основных проектов в сфере грузовых перевозок отмечены «Грузовой экспресс» от станции Свияжск до станции Новороссийск, организация регулярного сервиса по перевозке грузов в составе контейнерных поездов, в том числе в восточном направлении с терминала на станции Тихорецкая, а также зерновые перевозки по маршруту Кукмор – Новороссийск.

Как отметил начальник дороги Сергей Дорофеевский, обеспечен рост контейнеризации на 16% с перспективой развития до 2030 года.

«Увеличение объемов до 2030 года определено по продовольственным грузам и зерну. Кооперация участников транспортного рынка республики направлена на развитие контейнерных перевозок и выхода на новые маршруты, в том числе через мультимодальные перевозки «река – железная дорога», – подчеркнул начальник ГЖД.

Говоря о пассажирских перевозках, Сергей Дорофеевский рассказал, что Горьковской железной дорогой в Татарстане в 2024 году в дальнем следовании перевезено 1,9 млн пассажиров (+4%), в пригородном сообщении – 6,5 млн (+2%). При этом существенный рост перевозок отмечается на участке Казань – Аэропорт – 549 тыс. пассажиров (+38% к уровню 2023 года).

Он напомнил, что инвестиции в железнодорожную инфраструктуру для подготовки к Саммиту стран БРИКС составили 1,3 млрд рублей, а в дни проведения саммита было перевезено свыше 50 тыс. пассажиров.

Сергей Дорофеевский остановился на проектах, предполагающих повышение транспортной логистики для пассажиров и гостей Республики Татарстан. Среди них строительство двух новых платформ – Тихорецкая и Государственный Архив, реконструкция вокзального комплекса Зеленый Дол и проект организации кольцевого пригородного железнодорожного сообщения в Казани.

Кроме того, руководитель магистрали заявил о возможности продления пригородного поезда Нижний Новгород – Казань до международного аэропорта Казань. Он рассказал о перспективах организации движения по принципу транспортного хаба.

«Реализация всех этих проектов позволит кратно увеличить пассажиропоток», – заключил Сергей Дорофеевский, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.