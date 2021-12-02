В Самарской области на скорые пригородные поезда «Ласточка» можно приобрести билеты с указанием места

15:18

Для повышения комфорта пассажиров билеты с указанием мест можно приобрести на скорые пригородные поезда «Ласточка» по маршрутам Самара – Жигулевск, Самара – Сызрань-1 и в обратном направлении. Предусмотрена предварительная продажа билетов за 10 суток. Оформить такой билет можно в пригородных кассах Самара, Жигулевск и Сызрань-1.

Напомним: пригородный поезд «Ласточка» ежедневно курсирует по маршруту Самара – Жигулевск, отправляясь со станции Самара 4 раза в день – в 07:00, 14:00, 18:00 и 20.00. В обратном направлении со станции Жигулевск «Ласточка» отправляется в 06:44, 10:44, 17:44 и 20:02. Для удобства пассажиров она делает остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, Водинская, Старосемейкино, Задельная, Жигулевское Море и Могутовая. Время в пути составляет 1 час 44 минуты.

Также в Самарской области в выходные дни скоростной поезд «Ласточка» курсирует по популярному туристическому маршруту Самара – Сызрань. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Липяги, Чапаевск, Безенчук и Обшаровка. Время в пути – 1 час 33 минуты. Со станции Самара «Ласточка» отправляется в Сызрань каждую субботу в 07:15 и 18:30, по воскресеньям – в 16:13. В обратном направлении со станции Сызрань-1 в Самару скорый поезд отправляется по субботам и воскресеньям в 09:00, по воскресеньям – в 18:00. Время указано местное, сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.