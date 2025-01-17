14:00

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили реализацию совместных транспортно-логистических проектов и план работы проектного офиса компаний.

По итогам встречи Олег Белозёров и Михаил Волков подписали дорожную карту на 2025 год, в которой отражены направления сотрудничества в соответствии с соглашением, подписанным главами компаний на ПМЭФ в июне 2024 года.

«Наши компании обладают уникальными ресурсами. Объединяя возможности, мы получаем значительный мультипликативный эффект. При этом наше взаимодействие строится на основе самых современных цифровых платформ, что позволяет предлагать клиентам максимально удобные и востребованные услуги и сервисы», – подчеркнул Олег Белозёров.

«РЖД и Почту России связывает многолетняя история совместной работы и общие подходы к сотрудничеству. Вместе нам удалось значительно развить железнодорожные почтовые перевозки. В сентябре 2024 года стартовал новый системный проект по ускоренной логистике сборных грузов с Дальнего Востока. Уверен: объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», – сказал Михаил Волков.

Компании планируют расширять применение контейнерных и почтово-багажных технологий в сфере перевозок почтовых отправлений, товаров народного потребления и сборных грузов. В том числе в 2025 году ОАО «РЖД» и Почта России масштабируют сервис доставки грузов почтовыми контейнерными поездами по технологии «Грузовой конструктор». Она дает возможность отцепки и прицепки фитинговых платформ с контейнерами в пути следования на станциях крупных городов. Поезда с почтовыми и коммерческими грузами курсируют по специально разработанному расписанию.

В прошлом году для развития этого сервиса были определены новые терминалы погрузки и разработаны дополнительные маршруты. Так, в новом графике движения к уже известному маршруту Ворсино (Калужская область) – Первая речка (Приморский край) добавляются Ворсино – Иркутск-Пассажирский, Люберцы-2 (Московская область) – Угловая (Приморский край), Волжский (Волгоградская область) – Владивосток. Кроме того, прорабатывается новый маршрут от станции Хуньчунь (КНР) до Москвы. Объем груза, который возможно перевезти по этой технологии, оценивается в более чем 300 почтовых контейнерных поездов в год.

Ежегодно Почта России перевозит железнодорожным транспортом более 30% всех почтовых отправлений в Российской Федерации. В рамках проектного офиса компаний, который работает с 2023 года, разработано свыше 20 транспортно-логистических продуктов как для внутрироссийских, так и для международных перевозок почтовых отправлений и коммерческих грузов. Помимо логистического направления, компании сотрудничают в области информационных технологий и проведения кросс-функциональных обучающих программ для сотрудников.