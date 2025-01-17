Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на уральские поезда дальнего следования через интернет пассажиры оформили почти 10 млн билетов

2025-01-17 12:52
В 2024 году на уральские поезда дальнего следования через интернет пассажиры оформили почти 10 млн билетов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году пассажиры Свердловской и Южно-Уральской железных дорог (обслуживаются Уральским филиалом АО «ФПК») приобрели через интернет 9,9 млн билетов на поезда дальнего следования. Это на 10% больше, чем в 2023 году. В общем объеме продаж доля электронных проездных документов составляет 75%, онлайн оформляется 3 из каждых 4 билетов.

Пик продаж электронных проездных документов пришелся на апрель, май, июнь и октябрь: пассажиры приобретали билеты на летний сезон, а в октябре – на новогодние праздники. Напомним, что продажа билетов на большинство поездов начинается за 90 дней до даты отправления.

Купить электронные билеты на поезда дальнего следования можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Кроме того, онлайн можно оформить перевозку животных и багажа, заказать дополнительное питание или еду к поезду.

Холдинг «РЖД» постоянно развивает и совершенствует онлайн-сервисы, чтобы процесс планирования поездки и оформления проездных документов был более простым и удобным. В 2024 году на сайте и в веб-приложении ОАО «РЖД» появился новый онлайн-сервис «Лист ожидания». Он дает возможность пассажиру купить билет на поезд дальнего следования, места в котором уже распроданы. Пассажир оставляет заявку в «Листе ожидания», и если кто-то отказался от поездки или перевозчик включил в состав дополнительные вагоны, ему поступает уведомление о появлении билетов и ссылка на их оплату. В перспективе «Лист ожидания» появится и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» (сейчас там доступна опция «Отслеживание билетов»), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

