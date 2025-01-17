Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Туристический поезд «Выходные в Домбае» отправится в рейс в конце февраля

2025-01-17 11:55
Туристический поезд «Выходные в Домбае» отправится в рейс в конце февраля
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Туристический поезд «Выходные в Домбае» совершит рейс в Карачаево-Черкесию во время праздничных выходных в феврале. Поехать на нем в путешествие можно будет из Ростова-на-Дону и Краснодара.

Состав отправится 21 февраля 2025 года со станции Ростов-Главный в 18:59. На станции Краснодар-1 для посадки пассажиров предусмотрена стоянка – с 23:07 до 00:12. Уже утром 22 февраля туристов встретят в гостеприимной кавказской республике.

Двухдневная программа пребывания в регионе предусматривает экскурсии на горнолыжные курорты Домбай и Архыз с осмотром самых интересных природных достопримечательностей.

Отметим, что туристический поезд «Выходные в Домбае» курсирует в формате «отель на колесах». Его состав сформирован из современных вагонов купе и СВ, вагона-ресторана и вагона-душа. В стоимость проезда включены завтраки в поезде.

В обратный путь состав отправится вечером 23 февраля. В Краснодаре он сделает остановку 24 февраля в 02:32, в Ростов-на-Дону прибудет в 08:33.

При покупке билета пассажиры могут выбрать и приобрести один из экскурсионных туристических пакетов. Выбрать программу и оформить экскурсию можно будет и в самом составе.

Ознакомиться с программами туров и оформить проездные документы можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Туристические поезда», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

