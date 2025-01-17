Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Завершен первый этап реконструкции путевой инфраструктуры на пограничной станции Наушки в Бурятии

2025-01-17 11:47
На станции Наушки в Республике Бурятии завершен первый этап реконструкции путевой инфраструктуры. Это позволило увеличить провозную способность погранперехода между Россией и Монголией до 15 млн тонн в год.

В ходе работ были удлинены 4 приемоотправочных пути общей протяженностью 4,4 км. Теперь они способны вместить грузовые поезда длиной до 71 вагона.

В рамках модернизации было смонтировано 66,5 км линий СЦБ и связи. В систему работы станции интегрированы 6 новых стрелочных переводов, что значительно ускорит процесс маневровой работы.

Для запуска новой системы освещения, которая позволит упростить досмотр вагонов в ночное время, было установлено 258 опор ригельного освещения. Также вдоль станционных путей установлен шумозащитный экран протяженностью 1,3 тыс. м.

Проведенные работы стали частью развития инфраструктуры единственного железнодорожного пункта пропуска между Россией и Монголией. Ранее, в ноябре 2024 года, на станции Наушки была завершена реконструкция грузового терминала, которая позволила ускорить оборот вагонов, подлежащих досмотру.

Обновление станции рассчитано до 2030 года. Сейчас в ОАО «РЖД» разрабатывают проектную документацию второго этапа модернизации пограничной станции, после которого ее провозная способность увеличится до 20 млн тонн в год, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

