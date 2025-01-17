За 2024 год Горьковская железная дорога перечислила в консолидированные бюджеты и социальный фонд более 19 млрд рублей

11:41

Общий объем налоговых платежей в консолидированные бюджеты субъектов РФ, на территории которых расположена Горьковская железная дорога, и страховых взносов в социальный фонд в 2024 году составил 19,2 млрд рублей.

Так, налоговые выплаты составили 13,7 млрд рублей в Нижегородской области (включая страховые взносы), почти 1,6 млрд рублей – в Республике Татарстан, 1,3 млрд рублей – в Кировской области, более 906 млн рублей – во Владимирской области, 893 млн рублей – в Удмуртской республике.

Кроме того, выплаты в Чувашской республике составили более 357 млн рублей, в Свердловской области – 272 млн рублей, в Республике Башкортостан – почти 123 млн рублей, в Республике Марий Эл – 53 млн рублей.

Горьковская железная дорога, включая предприятия холдинга «РЖД» в границах ГЖД, является крупным налогоплательщиком и осуществляет отчисления налоговых платежей в региональные и местные бюджеты и социальный фонд в полном объеме, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.