В 2024 году посетители вокзалов Северной магистрали сдали на переработку более 220 тыс. банок и бутылок

2025-01-17 10:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году с помощью фандоматов, установленных на вокзалах Северной железной дороги, было собрано 176,9 тыс. использованных пластиковых бутылок и 47,3 тыс. алюминиевых банок. Собранные отходы отправляются на специализированные предприятия по переработке вторсырья.

Аппараты работают на вокзалах Архангельск, Вологда, Ярославль-Главный, Кострома, Коноша, Череповец, Кинешма, Сыктывкар, Ухта, Княжпогост, Котлас-Южный, Печора, Северодвинск, Приволжье.

В качестве вознаграждения за сданную тару пользователям фандоматов начисляются «экобонусы», которые можно обменять на скидки, баллы лояльности и подарки от компаний-партнеров.

В 2023 году через аппараты было собрано 155,2 тыс. бутылок и банок, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

