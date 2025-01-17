На Северной железной дороге в 2024 году зафиксировано 45 случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта

На Северной железной дороге в 2024 году зафиксировано 45 случаев травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта

10:20

В 2024 году на Северной железной дороге было зафиксировано 45 случаев травмирования граждан на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, в том числе 3 случая – с участием несовершеннолетних. Из числа людей, получивших травмы на железной дороге, 26 человек погибли.

С января по декабрь прошлого года наибольшее количество пострадавших от несчастных случаев зафиксировано в Ярославской (12 человек), Вологодской (10) и Архангельской (8) областях. В Ивановской области и Республике Коми за минувший год пострадали по 6 человек, в Костромской области – 2, в Кировской – 1. Снижение числа травмированных зафиксировано в Вологодской, Костромской и Кировской областях.

Особую обеспокоенность вызывает детский травматизм: в минувшем году на объектах железнодорожной инфраструктуры пострадали трое несовершеннолетних. 1 случай был зафиксирован в Ярославской области, 2 – в Ивановской.

Железнодорожники призывают граждан быть бдительными вблизи объектов железнодорожного транспорта. Основной причиной травмирования по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, проезда и перехода через железнодорожные пути. 12 пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Работники Северной железной дороги большое внимание уделяют профилактике травматизма на своих объектах. За 12 месяцев 2024 года в учебных заведениях проведено более 13 тыс. лекций и бесед, охвачено более 70 тыс. человек. Продемонстрировано более 2,5 тыс. фильмов, для детей и подростков проведены конкурсы, экскурсии и викторины.

Совместно с представителями транспортной полиции на постоянной основе организуются рейды в местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути. Проводятся организационно-технические мероприятия, направленные на предупреждение случаев травмирования в зоне движения поездов.

В 2024 году 28 санкционированных пешеходных переходов вновь оборудованы пешеходными настилами и знаками безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.