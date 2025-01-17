Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в 2024 году выросли на 8,2%

2025-01-17 10:03
В 2024 году перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросли по сравнению с 2023 годом на 8,2% и составили 609,8 тыс. ДФЭ.

Всего за прошлый год по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 644,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Было перевезено:

  • промышленных товаров народного потребления – 132 тыс. ДФЭ (+54,3% к 2023 году);
  • метизов – 100,6 тыс. ДФЭ (+41,5%);
  • машин и оборудования – 78,4 тыс. ДФЭ (+2,1%);
  • химикатов и соды – 60 тыс. ДФЭ (+4,1%);
  • цветных металлов – 28,1 тыс. ДФЭ (+14,8%);
  • сборных грузов – 15,9 тыс. ДФЭ (+29,8%);
  • сельскохозяйственных машин – 15,5 тыс. ДФЭ (+39,7%);
  • бумаги – 14 тыс. ДФЭ (+10,1%);
  • продуктов перемола – 5,1 тыс. ДФЭ (рост – в 2,7 раза);
  • строительных грузов – 4,7 тыс. ДФЭ (+20,5%);
  • металлических конструкций – 4,4 тыс. ДФЭ (рост – в 3,9 раза);
  • лесных грузов – 1,3 тыс. ДФЭ (рост – в 3,8 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.
