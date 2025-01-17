Перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в 2024 году выросли на 8,2%

Перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге в 2024 году выросли на 8,2%

10:03

В 2024 году перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросли по сравнению с 2023 годом на 8,2% и составили 609,8 тыс. ДФЭ.

Всего за прошлый год по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 644,7 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Было перевезено: