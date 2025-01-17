Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на переездах Дальневосточной железной дороги снизилось количество ДТП

2025-01-17 09:14
В 2024 году на переездах Дальневосточной железной дороги снизилось количество ДТП
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В 2024 году на Дальневосточной магистрали произошло 13 столкновений поездов с автомобилями на железнодорожных переездах, что на 2 случая меньше, чем в предыдущем году. В них пострадали 9 человек, 1 погиб. Все происшествия связаны с нарушением водителями правил дорожного движения и выездом на пути перед приближающимся составом несмотря на запрещающие сигналы.

Большая часть ДТП произошла в Хабаровском крае — 6, 4  – в Приморском крае, 2 – в Еврейской автономной области, 1 – в Амурской области. Значительного снижения количества столкновений удалось добиться в Сахалинской области: в 2024 году не зафиксировано ни одного случая, тогда как в 2023 году – 7.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий проводится большая профилактическая работа. Работники ДВЖД регулярно встречаются с преподавателями и учениками автошкол, руководителями автопредприятий и водителями, напоминая об опасности нарушений ПДД и тяжелых последствиях после столкновения с подвижным составом. Проводятся совместные рейды с ГИБДД и местными муниципальными властями.

Помимо этого, выявляются и закрываются несанкционированные переезды через железнодорожные пути, проводится ремонт и реконструкция действующих объектов, устанавливается сигнализация и заградительное оборудование, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru