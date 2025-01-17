В 2024 году на переездах Дальневосточной железной дороги снизилось количество ДТП

09:14

В 2024 году на Дальневосточной магистрали произошло 13 столкновений поездов с автомобилями на железнодорожных переездах, что на 2 случая меньше, чем в предыдущем году. В них пострадали 9 человек, 1 погиб. Все происшествия связаны с нарушением водителями правил дорожного движения и выездом на пути перед приближающимся составом несмотря на запрещающие сигналы.

Большая часть ДТП произошла в Хабаровском крае — 6, 4 – в Приморском крае, 2 – в Еврейской автономной области, 1 – в Амурской области. Значительного снижения количества столкновений удалось добиться в Сахалинской области: в 2024 году не зафиксировано ни одного случая, тогда как в 2023 году – 7.

Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий проводится большая профилактическая работа. Работники ДВЖД регулярно встречаются с преподавателями и учениками автошкол, руководителями автопредприятий и водителями, напоминая об опасности нарушений ПДД и тяжелых последствиях после столкновения с подвижным составом. Проводятся совместные рейды с ГИБДД и местными муниципальными властями.

Помимо этого, выявляются и закрываются несанкционированные переезды через железнодорожные пути, проводится ремонт и реконструкция действующих объектов, устанавливается сигнализация и заградительное оборудование, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.