Количество отправленных грузовых поездов по технологии виртуальной сцепки на Дальневосточной магистрали в 2024 году выросло в 1,8 раза

09:09

На Дальневосточной железной дороге в 2024 году по технологии виртуальной сцепки сформировано и отправлено почти 17,1 тыс. составов, что в 1,8 раза больше, чем в 2023 году. Это позволило дополнительно перевезти 3,1 млн тонн грузов.

Всего с 2020 года, когда на ДВЖД начались тестовые испытания вождения в режиме «ведущий-ведомый», проведено свыше 32 тыс. виртуальных составов из нескольких поездов.

Напомним, что инновационная технология применяется для повышения эффективности использования провозных и пропускных способностей железной дороги. Виртуальная сцепка обеспечивает синхронное движение двух и более попутно следующих грузовых поездов с минимально допустимым удалением друг от друга. Координация режимов ведения между локомотивами происходит по защищенному цифровому радиоканалу.

На Дальневосточной магистрали для обеспечения ведения соединенных виртуальной сцепкой составов специальное оборудование установлено на 374 электровозах, а обучение прошли более 2,3 тыс. машинистов и помощников машинистов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.