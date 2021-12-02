Более 500 дополнительных поездов планируется назначить на новогодние и рождественские праздники

Более 500 дополнительных поездов планируется назначить на новогодние и рождественские праздники

16:20

Для удовлетворения спроса на поезда дальнего следования в период новогодних и рождественских каникул холдинг «ЖД» планирует назначить более 500 дополнительных поездов. Они будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры.

Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года.

Дополнительные поезда отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балаково, Балашов, Астрахань, Самару, Уфу, Димитровград, Орск и другие города.

Из Санкт-Петербурга дополнительные рейсы запланированы в Москву, Воронеж, Мурманск, Орел, Казань, Псков, Архангельск, Сортавалу и в горный парк «Рускеала».

В межрегиональном сообщении дополнительные поезда доставят пассажиров из Ростова-на-Дону на Имеретинский Курорт или в Кисловодск, из Нижнего Новгорода в Казань и т. д.

При повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов.

Кроме того, в период новогодних и рождественских праздников будет организовано курсирование поездов для перевозок организованных групп детей, а также специальных туристических поездов.

Так, например, для любителей горнолыжного спорта назначена «Лыжная стрела» Ростов-на-Дону – Роза Хутор. В поезде можно будет бесплатно перевезти спортинвентарь и приобрести ски-пасс у проводника. Для туристов, желающих посетить вотчину Деда Мороза, будет курсировать «Мороз-Экспресс» из Москвы в Великий Устюг. В гости к Деду Морозу ребята смогут попасть и в составе организованных групп из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Новосибирска.

Билеты на все дополнительные поезда можно будет приобрести на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.