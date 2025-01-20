Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В 2024 году на Юго-Восточной железной дороге было отремонтировано более 213 км пути

2025-01-20 17:15
В 2024 году на Юго-Восточной железной дороге было отремонтировано более 213 км пути


В 2024 году на Юго-Восточной железной дороге отремонтировали 213,4 км пути в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, а также в Курской, Пензенской, Саратовской и Рязанской областях. Ремонтные работы проведены на 20 перегонах и 6 станциях. На 26 станциях магистрали заменили 53 стрелочных перевода.

Во время работы применялась технология «Закрытый перегон», когда движение поездов организовано по соседнему свободному пути с использованием специального графика, позволяющего пропускать составы в оба направления. Такой метод способствует повышению качества ремонта, экономии времени, оптимизации материальных и трудовых затрат.

Цель ремонтных работ – улучшение технического состояния железнодорожного пути, повышение скорости движения пассажирских поездов на отремонтированных участках до 80-140 км/ч, грузовых поездов – до 90 км/ч, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

