2025-01-20 16:37
На Октябрьской магистрали в 2024 году отремонтировано более 573 км пути
В 2024 году на территории Октябрьской железной дороги отремонтировано 573,3 км пути, что является рекордным показателем за последние годы.

На скоростной линии Санкт-Петербург – Москва выполнен ремонт 85 км. Проведен ремонт 131 км пути по направлениям пропуска грузов из Республики Беларусь. В декабре 2024 года технологией зимней укладки проведен ремонт с усилением железнодорожного пути на 11 км.

Также в рамках работ по обновлению путевой инфраструктуры было заменено 244 комплекта стрелочных переводов.

Путевые работы проводятся на полигоне Октябрьской железной дороги для обеспечения безопасности железнодорожных перевозок, увеличения пропускной способности пути, повышения скорости пассажирских и грузовых поездов, а также плавности хода и комфорта пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

