Услугами автоматических камер хранения на вокзалах Октябрьской железной дороги в 2024 году воспользовались около 792 тыс. пассажиров

Услугами автоматических камер хранения на вокзалах Октябрьской железной дороги в 2024 году воспользовались 792 тыс. пассажиров. Это на 1,5% больше, чем в 2023 году.
Чаще всего автоматическими камерами хранения пользовались пассажиры Московского вокзала (Санкт-Петербург) – 425,6 тыс. пассажиров (+10,8%). Второй в списке – Ленинградский вокзал (Москва): 129,6 тыс. пассажиров (-33,2%). Замыкает тройку лидеров – Ладожский вокзал (Санкт-Петербург): 71,8 тыс. пассажиров (+8,8%). Далее вокзалы расположились в следующем порядке:
Напомним: автоматические камеры хранения с возможностью непрерывной круглосуточной работы предназначены для безопасного хранения багажа и личных вещей. В зависимости от размера багажа можно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку – стандартную, среднюю или большую. При оплате действует система почасовой тарификации.
Подробную информацию о предоставляемых услугах и сервисах, расписании движения поездов можно узнать на сайте Дирекции железнодорожных вокзалов либо по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.