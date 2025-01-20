Услугами автоматических камер хранения на вокзалах Октябрьской железной дороги в 2024 году воспользовались около 792 тыс. пассажиров

Услугами автоматических камер хранения на вокзалах Октябрьской железной дороги в 2024 году воспользовались 792 тыс. пассажиров. Это на 1,5% больше, чем в 2023 году.

Чаще всего автоматическими камерами хранения пользовались пассажиры Московского вокзала (Санкт-Петербург) – 425,6 тыс. пассажиров (+10,8%). Второй в списке – Ленинградский вокзал (Москва): 129,6 тыс. пассажиров (-33,2%). Замыкает тройку лидеров – Ладожский вокзал (Санкт-Петербург): 71,8 тыс. пассажиров (+8,8%). Далее вокзалы расположились в следующем порядке:

Витебский вокзал (Санкт-Петербург) – 29,5 тыс. человек (+28,2%);

вокзал Петрозаводска – 25 тыс. (-3,8%);

вокзал Мурманска – 20,2 тыс. (+18,8%);

вокзал Пскова – 16,8 тыс. (+40%);

Балтийский вокзал (Санкт-Петербург) – 16 тыс. (+23%);

Финляндский вокзал (Санкт-Петербург) – 11,3 тыс. (+13%);

вокзал Выборга (Ленинградская область) – 11 тыс. (+10%);

вокзал Твери – 10,1 тыс. (+1%);

вокзал Бологое (Тверская область) – 1,9 тыс. (-5%);

вокзал Великие Луки (Псковская область) – 1,7 тыс. (-15%).

Напомним: автоматические камеры хранения с возможностью непрерывной круглосуточной работы предназначены для безопасного хранения багажа и личных вещей. В зависимости от размера багажа можно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку – стандартную, среднюю или большую. При оплате действует система почасовой тарификации.

Подробную информацию о предоставляемых услугах и сервисах, расписании движения поездов можно узнать на сайте Дирекции железнодорожных вокзалов либо по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.