Будущие машинисты Калининградской магистрали начали подготовку в Октябрьском учебном центре профессиональных квалификаций

16:02

Первая группа будущих машинистов тепловозов из 8 человек приступила к занятиям в Калининградском подразделении Октябрьского учебного центра профессиональных квалификаций ОАО «РЖД». Всего в 2025 году в центре планируют обучить железнодорожным специальностям более 150 человек. В том числе востребованную специальность машинистов и помощников машинистов тепловоза в этом году смогут получить 34 человека.

Занятия проходят на современных тренажерах и программно-аппаратных комплексах с технологиями виртуальной реальности, помогающих слушателям центра в освоении будущей профессии.

В Калининградском подразделении центра готовят железнодорожников по 12 рабочим специальностям. В это число входят дежурный по переезду, монтер пути, осмотрщик вагонов, приемщик и составитель поездов и др. В 2024 году центр обучил 148 человек. Все они трудоустроены в структурные подразделения Калининградской магистрали.

Более 1300 сотрудников дороги стали слушателями программ развития и приобретения новых компетенций, 350 руководителей и специалистов прошли обучение по охране труда и другим дополнительным образовательным дисциплинам, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.