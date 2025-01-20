Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Будущие машинисты Калининградской магистрали начали подготовку в Октябрьском учебном центре профессиональных квалификаций

2025-01-20 16:02
Будущие машинисты Калининградской магистрали начали подготовку в Октябрьском учебном центре профессиональных квалификаций
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первая группа будущих машинистов тепловозов из 8 человек приступила к занятиям в Калининградском подразделении Октябрьского учебного центра профессиональных квалификаций ОАО «РЖД». Всего в 2025 году в центре планируют обучить железнодорожным специальностям более 150 человек. В том числе востребованную специальность машинистов и помощников машинистов тепловоза в этом году смогут получить 34 человека.

Занятия проходят на современных тренажерах и программно-аппаратных комплексах с технологиями виртуальной реальности, помогающих слушателям центра в освоении будущей профессии.

В Калининградском подразделении центра готовят железнодорожников по 12 рабочим специальностям. В это число входят дежурный по переезду, монтер пути, осмотрщик вагонов, приемщик и составитель поездов и др. В 2024 году центр обучил 148 человек. Все они трудоустроены в структурные подразделения Калининградской магистрали.

Более 1300 сотрудников дороги стали слушателями программ развития и приобретения новых компетенций, 350 руководителей и специалистов прошли обучение по охране труда и другим дополнительным образовательным дисциплинам, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru