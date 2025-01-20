В 2024 году за ДТП на железнодорожных переездах Северной магистрали привлечены к ответственности 9 водителей

В 2024 году за ДТП на железнодорожных переездах Северной магистрали привлечены к ответственности 9 водителей

15:41

К ответственности за совершение ДТП на железнодорожных переездах Северной железной дороги в 2024 году года привлечено 9 водителей: трое – в Ярославской области, двое – в Архангельской, по одному – в Ивановской, Вологодской, Костромской и Владимирской областях. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях им назначены штрафы в размере 5 тыс. рублей. По двум случаям возбуждены уголовные дела, решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Размер ущерба, причиненного виновниками ДТП ОАО «РЖД», превысил 8 млн рублей. Общая сумма штрафов, назначенная водителям-нарушителям в 2024 году, составила 45 тыс. рублей.

С начала года на территории деятельности Северной железной дороги зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий. Все аварии произошли из-за нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта, когда автомобилисты пытались пересечь железнодорожный переезд под запрещающие показания сигнализации и игнорируя требования дорожных знаков.

Так, 13 сентября 2024 года на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Любим – Секша в Ярославской области, при исправно действующей автоматической переездной сигнализацией произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского поезда № 67 сообщением Абакан – Москва. Пострадавших и схода подвижного состава зафиксировано не было. Виновник аварии оштрафован на 5 тыс. рублей. Стоит отметить, что дорожно-транспортное происшествие стало вторым на этом железнодорожном переезде с начала 2024 года.

Северная железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.