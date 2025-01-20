Уральские школьники подключились к профилактике детского травматизма в зоне движения поездов

15:00

На Урале школьники активно участвуют в мероприятиях по профилактике травматизма среди детей и подростков, организованных СвЖД. В 2024 году стартовало движение юных инспекторов безопасности на железнодорожном транспорте. Команды ребят прошли специальную подготовку, изучили правила безопасности, психологию нарушителей и подключились к профилактике травматизма среди сверстников.

Юные инспекторы совместно со взрослыми участвуют в рейдах СвЖД и транспортной полиции на станциях и в местах, где нет санкционированного пешеходного перехода через пути и случаются нарушения, объясняют нарушителям и ожидающим электричку подросткам, что переходить пути в неположенном месте, подлезать под вагонами, заступать за ограничительную линию опасно для жизни, а использование наушников в зоне движения поездов – плохая идея.

Главная задача юных инспекторов – стать амбассадорами безопасного поведения и образцом для подражания для других ребят, выступать в школах и детских садах с творческими мероприятиями по безопасности. Школьники используют креативные форматы, чтобы достучаться до сверстников и «на своем языке» убедить их соблюдать правила.

В декабре 2024 года – январе 2025 года участники движения юных инспекторов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Тюмени, Сургута и Кунгура уже примерили на себя роли преподавателей, аниматоров, мультипликаторов, режиссеров и актеров. Они провели специальные уроки, квесты, тематические игры на закрепление знаний о правильном поведении вблизи железной дороги, сами создали видеоролики, которые планируют использовать в работе со сверстниками.

На данном этапе в проектах приняли участие 50 юных инспекторов. Они воплотили в жизнь 14 креативных задумок и охватили мероприятиями более 700 человек.

На СвЖД отмечают, что, в целом, в 2024 году граждане стали более ответственно относиться к правилам безопасности на железной дороге, избегают неоправданного риска. Количество случаев травмирований в зоне движения поездов уменьшилось. В начале 2025 года в период зимних каникул ни один ребенок в зоне движения поездов Свердловской магистрали не пострадал, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.