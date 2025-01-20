Количество ДТП на переездах Московской железной дороги в 2024 году снизилось на треть

Количество ДТП на переездах Московской железной дороги в 2024 году снизилось на треть

10:39

В 2024 году на переездах МЖД произошло 26 ДТП, что на 32% меньше, чем в 2023 году (38 случаев), из них 7 ДТП произошло в Московской области, что более чем в 2 раза меньше показателя прошлого года (в 2023 году – 15), 2 – в Москве (в 2023 году – 1).

Все ДТП стали следствием грубых нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, большинство из которых управляли легковыми автомобилями и пытались проехать через железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, игнорировали звуковые сигналы.

Для повышения безопасности на железнодорожных переездах Московская железная дорога уделяет большое внимание их техническому состоянию. В 2024 году на МЖД было отремонтировано 426 переездов, из них 6 – капитально.

На протяжении года железнодорожники в сотрудничестве с Госавтоинспекцией регулярно проводят рейды на транспортных предприятиях, напоминают автомобилистам о правилах пересечения путей и предупреждают о последствиях нарушений ПДД на переездах.

Московская железная дорога призывает автомобилистов строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители ставят под угрозу не только свою жизнь, но и жизни пассажиров поездов, работников локомотивных бригад и дежурных по переезду, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.