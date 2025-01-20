В 2024 году сотрудники Горьковской магистрали вернули пассажирам 5,7 тыс. забытых вещей

10:33

В 2024 году сотрудники Горьковской железной дороги нашли и вернули 5,7 тыс. оставленных пассажирами предметов в поездах дальнего следования.

Чаще всего путешественники забывали документы, электронные гаджеты, одежду и различные аксессуары.

Для того чтобы найти вещи, забытые в поезде, необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы». В ней пассажир указывает свои имя, номер билета и паспорта, телефон и электронную почту. Потребуется составить описание забытого предмета и указать предполагаемое место в вагоне, где он был оставлен. В сервисе уже загружены фотографии найденных вещей с привязкой к местам в вагоне, поэтому, если обнаружится совпадение, пассажир увидит эти фото и сможет опознать свою вещь. После этого пассажир получит информацию о месте ее нахождения и сможет забрать свой потерянный предмет.

Поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки на поезде дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.