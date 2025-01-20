Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Налоговые отчисления и страховые взносы Забайкальской железной дороги за 2024 год составили 28,8 млрд рублей

2025-01-20 09:08
Налоговые отчисления и страховые взносы Забайкальской железной дороги, а также филиалов ОАО «РЖД», осуществляющих свою деятельность на полигоне магистрали, за 2024 год составили 28,8 млрд рублей (+2,1% к 2023 году).

В региональный бюджет Забайкальского края направлено 8,3 млрд рублей налоговых платежей (-15,3%). Снижение платежей обусловлено уменьшением оплаты налога на прибыль, которая сложилась по итогам работы компании за декабрь 2023 года и январь-ноябрь 2024 года.

В региональный бюджет Амурской области перечислено 2,3 млрд рублей (+15%).

Страховых взносов перечислено 18,2 млрд рублей (+11%).

ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты субъектов Российской Федерации – Забайкальского края и Амурской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

