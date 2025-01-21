За 2024 год на терминалах Горьковской магистрали переработано около 6 млн тонн грузов

15:19

Грузопереработка на терминалах Горьковской железной дороги в 2024 году превысила отметку в 5,7 млн тонн.

За это время переработано грузов на терминалах:

Тихорецкая – 1 млн тонн;

Муром – 696 тыс. тонн;

Доскино – 677 тыс. тонн;

Юрьевец – 472 тыс. тонн;

Киров-Котласский – 320 тыс. тонн;

Котельнич-2 – 295 тыс. тонн;

Ижевск – 254 тыс. тонн;

Чернушка – 207 тыс. тонн.

Отметим, что на терминалах магистрали оказываются услуги комплексного транспортного обслуживания: погрузка и выгрузка широкой номенклатуры грузов, их хранение в крытых складах и на открытых площадках, доставка грузов автомобильным транспортом, оформление перевозочных документов, услуги очистки/промывки вагонов.

Активно внедряется в работу «цифровая модель» взаимоотношений с грузоотправителями и грузополучателями. Клиент магистрали имеет возможность в «Личном кабинете» и на сайте ОАО «РЖД» дистанционно воспользоваться услугами терминально-складского комплекса.

Для удобства клиентов разработаны новые сервисы, в том числе «ЦМ-Экспедитор» (создает оптимальные логистические схемы), «Мастер погрузки» (помогает погрузить и закрепить груз, а также проверяет правильность его размещения) и «ЦМ-авто» (оказание полного комплекса терминальных услуг при перевозке автомобилей), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.