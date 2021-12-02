Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Лыжная стрела» доставит туристов на курорт Роза Хутор

2021-12-02 17:23
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Специально для любителей горнолыжного спорта между Ростовом-на-Дону и Розой Хутор на время новогодних каникул традиционно запустят поезд № 018С/018Э «Лыжная стрела». Продажи билетов уже открыты.

Из Ростова-на-Дону состав отправится 29 и 30 декабря, 1, 2, 3, 6, 7 и 8 января, в обратном направлении – 30 декабря, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 января. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер и Роза Хутор.

Стоит отметить, что во время курсирования в предыдущие годы «Лыжная стрела» успела завоевать популярность у пассажиров благодаря возможности совершить комфортную поездку к местам зимнего отдыха.

В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны СВ, оборудованные системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами и розетками для зарядки гаджетов. При этом спортинветарь (сноуборды, лыжи и палки к ним, хоккейные клюшки) можно провозить бесплатно в специальном купе штабного вагона или на местах для ручной клади. Во время поездки у проводников можно приобрести ски-пассы.

Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

